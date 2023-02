Janeiro classificado como quente apesar da onda de frio entre dias 23 e 29

O mês de janeiro classificou-se como quente, apesar da ocorrência de uma onda de frio entre os dias 23 e 29, e a percentagem de água no solo diminuiu em grande parte do país, indicou o IPMA esta quinta-feira.

No boletim climatológico de janeiro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que no primeiro mês do ano se verificou alguma "variabilidade dos valores de temperatura do ar", tendo-se registado "valores de temperatura quase sempre acima do normal" para este mês e no período de 07 a 17 e nos dias 20 e 21 ocorreram "dias e noite quentes para a época".

No entanto, precisa o IPMA, a partir do dia 22 registou-se uma descida acentuada da temperatura, em especial da mínima, com ocorrência de noites frias, tendo sido o valor médio da temperatura mínima nos dias 26, 30 e 31 inferior a zero graus centígrados (°C).

"No mês de janeiro, em Portugal continental, o valor médio da temperatura do ar foi 9,14°C, com uma anomalia de 0,33°C acima do valor norma. Valores de temperatura média do ar superiores aos deste mês ocorreram em 30% dos anos, desde 1931", salienta o documento, dando conta que a ocorrência de "dias e noites quentes", entre 07 e 21 em especial nas regiões do Centro e Sul, "só ocorrem em 10% dos casos".

O IPMA destaca a ocorrência de uma onda de frio em cerca de 15% das estações meteorológicas e que abrangeu alguns locais da região Nordeste, da região litoral Centro e do litoral Sul.

Segundo aquele instituto, esta onda registou-se entre 23 e 29 de janeiro e em alguns locais prolongou-se para o mês de fevereiro.

O IPMA refere que "a ocorrência de frio é um fenómeno que, podendo verificar-se em qualquer época do ano, é mais notório e por vezes com impactos adversos, por exemplo na saúde, nos meses de inverno".

O relatório indica também que o mês de janeiro se caracteriza como normal em relação à chuva, ao registar-se uma precipitação total de 104,1 milímetros, o que corresponde a 89% "do valor normal".

O IPMA realça que, entre 2017 e 2022, os valores da precipitação mensal em janeiro foram "sempre inferiores ao valor normal".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera salienta que, durante o mês de janeiro, se verificaram nos dias 01, 07, 08, 16 e 17, "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte, em especial nas regiões do Norte e Centro".

Em relação à precipitação acumulada desde 01 de outubro de 2022, o IPMA indica que os valores deste ano hidrológico são "superiores ao normal na região Norte e Centro e Alto Alentejo, sendo de destacar o litoral Norte e as zonas de altitude da região Centro", enquanto, na região do Baixo Alentejo e Algarve, a água nas barragens é "inferior à média".

O mesmo documento destaca igualmente que verificou, em janeiro, uma diminuição da percentagem de água no solo em grande parte do território, mas com "mais expressão" na região Sul, onde destacam alguns locais do Baixo Alentejo e Algarve com valores inferiores a 40%.

O relatório indica ainda que no final de janeiro se verificou um ligeiro aumento da área em seca fraca (a classe de seca menos grave do índice PDSI) no Baixo Alentejo e Algarve, enquanto as regiões do Norte, Centro e Alto Alentejo se mantêm nas classes de chuva (fraca, moderada, severa e extrema).