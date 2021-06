Já está disponível o auto agendamento da vacina para maiores de 33 anos

O auto agendamento da vacina contra a covid-19 já está disponível esta segunda-feira para quem tem 33 ou mais anos, conforme indica o site da Direção-Geral da Saúde (DGS), onde é possível fazer a marcação.

Até esta segunda-feira, os que tinham 35 ou mais anos podiam fazer o auto agendamento da vacinação.

Para fazer a marcação da vacina basta aceder aqui

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este processo de auto agendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

De referir que o portal para marcações entrou em funcionamento a 23 de abril.

Segundo dados do ministério da Saúde, foram administradas, até domingo, mais de 7,9 milhões de vacinas, cerca de cinco milhões das quais de primeiras doses e outras 2,9 milhões que permitiram a vacinação completa.