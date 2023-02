Já começou a consulta pública do programa Mais habitação. Termina a 10 de março

"Todos os cidadãos, organizações, entidades, municípios, entre outros, podem assim apresentar sugestões, que o Governo avaliará aquando da aprovação final deste programa no Conselho de Ministros de 16 de março", refere a mesma informação que avança também que a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, convocou o Conselho Nacional de Habitação para o dia 3 de março para discutir o programa.

O documento que esta segunda-feira entrou em consulta pública contém uma explicação das medidas aprovadas no Conselho de Ministros de 16 de fevereiro com as quais o Governo pretende fomentar a construção e disponibilização de casas e facilitar o acesso à habitação.