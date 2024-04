Ivone Rocha: "Gostaria que se implementasse a fiscalidade verde e que não se circunscreva aos combustíveis"

A nova presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável, que sucede a Jorge Moreira da Silva, social-democrata e ex-ministro do Ambiente, que fundou este think-tank em 2011, pede mais transportes públicos para acelerar a descarbonização da economia e uma fiscalidade verde no próximo Orçamento do Estado.