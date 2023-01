IPMA com modelos melhorados de previsões a partir desta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem a partir desta sexta-feira um novo sistema de supercomputação que vai permitir modelos de previsão mais precisos em áreas como a meteorologia marítima.

O novo "Sistema de Modelação Oceano Atmosfera de Alta Resolução Espacial e Temporal - ´Atlântico´", multiplica por 20 a capacidade computacional do IPMA e é hoje inaugurado pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e pelo secretário de Estado do Mar, José Maria Costa.

Financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o sistema melhora "significativamente a qualidade das previsões dos modelos utilizados para a emissão de avisos meteorológicos, nas previsões para a meteorologia marítima, no suporte à meteorologia aeronáutica, nos índices meteorológicos de risco de incêndio bem como em muitos outros setores", diz o IPMA na página na internet.

O novo sistema envolve um investimento superior a um milhão de euros e permite aumentar a resolução dos modelos numéricos de previsão do tempo, a sua velocidade de execução e área geográfica coberta.

"Vai permitir melhor integração com os modelos globais, tanto no que diz respeito ao mar como no que se refere à atmosfera, e beneficiará do aumento da cobertura permitida pelos novos sensores e sistemas, possibilitando o alargamento do domínio geográfico operacional que passará a englobar Portugal Continental, área Atlântica adjacente e Arquipélago da Madeira, que representa a zona atlântica de responsabilidade nacional", diz ainda o IPMA na sua página oficial.