Investigadores confirmam recolha de objetos nas buscas no Algarve

Os investigadores encontraram objetos nas buscas e pistas sobre o desaparecimento da criança britânica Madeleine McCann no Algarve, mas não ainda não está claro se os mesmos estão ligados ao caso, disseram esta quinta-feira procuradores alemães.

A polícia completou uma operação de três dias há uma semana na barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz onde a menina desapareceu, informou o Ministério Público de Brunswick.

"Vários objetos foram recolhidos durante a operação. Estes objetos serão avaliados nos próximos dias e semanas. Ainda não é possível dizer se algum dos objetos está de facto relacionado com o caso Madeleine McCann", acrescentou.

A menina de origem britânica desapareceu de um aldeamento turístico na Praia da Luz, no concelho de Lagos, onde estava a passar férias com os pais e os irmãos, a cerca de 50 quilómetros do local onde decorrem estes trabalhos.

As buscas foram requeridas pela polícia germânica por suspeitar do envolvimento do cidadão alemão Christian Brueckner no desaparecimento da criança, e que alegadamente frequentava aquele local na barragem do Arade, no concelho de Silves, no distrito de Faro.

A realização destas buscas em 2023, 16 anos depois do desaparecimento, foram acompanhadas pela Polícia Metropolitana de Londres e pela Polícia Judiciária, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Bombeiros Voluntários de Silves.