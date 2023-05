Investigadores portugueses das Neurociências homenageados em documentário

João Cerqueira, Isabel Santana e Mamede de Carvalho, três reconhecidos médicos e investigadores portugueses, protagonizam o mais recente documentário 'Pioneering Science' , que é produzido pela Biogen (empresa de biotecnologia).

O documentário, apresentado esta quarta-feira, pretende assinalar o desenvolvimento das Neurociências em Portugal, no ano em que esta empresa de biotecnologia assinala 20 anos de atividade no país e 45 anos deste a sua criação.

Durante cerca de 10 minutos estes três médicos explicam o trabalho que fazem diariamente na prática clínica e a investigação que conduzem, assim como mostram também o seu contributo para a saúde dos portugueses, mais precisamente nas áreas da Doença de Alzheimer e outras demências, da Esclerose Múltipla e da Esclerose Lateral Amiotrófica.

Os três protagonistas do documentário

João Cerqueira, o primeiro protagonista deste documentário é, atualmente, o médico neurologista encarregue pela Consulta de Esclerose Múltipla no Hospital de Braga, cargo que acumula com a de diretor do curso de Medicina na Universidade do Minho, onde também leciona na área da Neurologia.

A sua investigação foca-se na área da Esclerose Múltipla, onde pretende determinar as causas das alterações cognitivas manifestadas pelas pessoas com esta patologia e também compreender as alterações imunológicas que estão associadas a esta doença.

Foi, também, responsável por trazer um modelo curricular revolucionário para o curso de Medicina na Universidade do Minho, que passa agora a estar mais focado no doente.

Isabel Santana, também médica neurologista, é diretora do serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e está também encarregada pela consulta de Demência nessa mesma unidade hospitalar.

É ainda professora catedrática de Neurologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, a mesma instituição onde finalizou o seu doutoramento em Neurologia, centrando-se na Doença de Alzheimer e outras demências, área de especialização a que se dedica atualmente.

Está envolvida num projeto transversal clínico e de investigação que comporta a assistência clínica, indo até aos ensaios clínicos de novas terapêuticas.

Ao nível do estudo da Doença de Alzheimer, o seu foco está em estudar os biomarcadores que possam permitir um diagnóstico mais exato da doença.

A fechar o painel de protagonistas surge Mamede de Carvalho, médico neurologista responsável pela Consulta de Esclerose Lateral Amiotrófica no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, mais propriamente no Hospital de Santa Maria, sendo a sua prática clínica orientada para a área das doenças neuromusculares.

É, ainda, Group Leader no Instituto de Medicina Molecular e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

A sua investigação está orientada sobretudo para a Esclerose Lateral Amiotrófica, doença para a qual está a estudar a recolha e interpretação de dados dos doentes através de Inteligência Artificial, um projeto integrado no programa internacional BRAINTEASER, que se propõe a explorar a big data no apoio aos doentes e médicos dedicados a esta patologia.

"O papel crucial que Portugal e os investigadores portugueses têm desempenhado"

De acordo com Anabela Fernandes, Diretora-Geral da Biogen Portugal, "quisemos com este documentário marcar o papel crucial que Portugal e os investigadores portugueses têm desempenhado no estudo das Neurociências, e que nos torna hoje um dos países mais reconhecidos do mundo em Neurologia."

"O nosso compromisso é que possamos continuar em conjunto a desvendar mais sobre o nosso cérebro e proporcionar melhor qualidade de vida a cada vez mais pessoas", acrescenta.

O documentário "Pioneering Science" é lançado na conferência que assinala os 20 anos da Biogen em Portugal e fica disponível no website da empresa e no YouTube.

A Biogen foi fundada em 1978, na Suíça, por Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray e pelos vencedores do Prémio Nobel Walter Gilbert e Phillip Sharp.