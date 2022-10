Investigadora portuguesa lidera projeto europeu para descobrir o gatilho da Doença de Crohn

Difícil de diagnosticar, sem cura e com uma elevada morbilidade, a doença de Crohn encerra ainda vários mistérios para a comunidade médica e científica. Ao longo dos últimos anos, foram dados alguns passos importantes no sentido de reduzir o impacto destas doenças inflamatórias do intestino na vida dos doentes, mas sobram perguntas por responder sobre uma patologia que afeta sobretudo jovens adultos no pico da sua vida ativa, entre os 15 e os 30 anos. Como, por exemplo, identificar o "gatilho" que faz com que um intestino saudável comece a manifestar um estado inflamatório.

Essa descoberta, que permitiria revolucionar a forma de prever e prevenir a doença, é a principal missão a que se propõe a investigadora Salomé Pinho, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde i3S, no Porto, ao longo dos próximos seis anos, num projeto financiado com sete milhões de euros pelo Programa Horizonte Europa da Comissão Europeia e que inclui a realização de um ensaio clínico.

Estima-se que existam atualmente cerca de 25 mil pessoas com doença inflamatória do intestino em Portugal, num universo de 10 milhões em todo o mundo, e, embora se desconheça uma causa específica para esta patologia, é assumida a importância de um cocktail de fatores ambientais, genéticos, do estilo de vida ocidental à alimentação. O que a comunidade científica tem como evidência cada vez mais sólida, e que vai servir de base ao projeto liderado por Salomé Pinho, é que "há uma chamada fase pré-clínica, ou assintomática, da doença que pode durar cerca de dez anos", explica a investigadora ao DN. Uma fase sem sintomas que pode atrasar o diagnóstico e durante a qual "já se verificam alterações imunológicas importantes na mucosa intestinal", refere.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ora, o trabalho a que se propõe este projeto europeu GlycanTrigger, coordenado pela líder do grupo de investigação do i3S "Immunology, Cancer & Glycomedicine", é perceber o que acontece na mucosa intestinal nesse período, o que causa a inflamação do intestino e como pode ser prevenido. "O carácter inovador deste projeto passa por captar esse tal "gatilho", o princípio causal dessa transição da saúde (de uma mucosa intestinal normal) para a inflamação crónica do intestino", salienta a investigadora, que tem acumulado distinções internacionais nesta área, como as atribuídas pela Organização Internacional para o Estudo das Doenças Inflamatórias Intestinais e pela Sociedade Americana de Glicobiologia.

O projeto atual é construído sobre algumas evidências geradas em anos de investigação pelo grupo liderado por Salomé Pinho. Como as "alterações detetadas no sangue de indivíduos anos antes de aparecerem os sintomas da doença, com a presença de anticorpos associados à doença de Crohn e inclusive à possível severidade da doença", explica a investigadora do i3S, que estudou amostras de sangue de militares norte-americanos que vão até seis anos antes de alguns deles manifestarem a doença.

Alvo principal deste estudo, em busca do tal mecanismo que desperte a doença, vai ser o chamado glicocálice - "uma camada de glicanos (açúcares ou carbohidratos) que cobre toda a superfície da mucosa intestinal e se assemelha a uma escova", explica a cientista.

"Queremos estudar o impacto das alterações deste glicocálice na desregulação da relação simbiótica entre o hospedeiro e o microbioma do intestino e consequentemente no início do processo inflamatório. A determinada altura, essa relação fica comprometida. E o gatilho que leva a essa fragilização pode estar no glicocálice".

Recorrendo a outra imagem, se pensarmos no glicocálice que cobre a mucosa intestinal como uma floresta "ao vermos de cima, essa camada em estado saudável seria como uma grande mancha de floresta verdejante, em que as ramificações das árvores seriam os glicanos e os troncos as proteínas", diz Salomé Pinho.

"Quando passamos da floresta verdejante e frondosa para uma floresta despida, esta fica mais vulnerável à ação de microrganismos patogénicos. Há um efeito dominó: as alterações no glicocálice provocam uma disbiose, um desequilíbrio entre microrganismos saudáveis e patogénicos, e isso vai ativar a resposta imunológica e introduzir o processo inflamatório que desperta a doença".

Esta área de investigação, a glicobiologia (os glicanos) e o seu impacto na função da célula e na doença, foi recentemente distinguida pelo Nobel da Química 2022, atribuído a Carolyn Bertozzi.

A investigadora pretende estudar de que forma estas alterações que desencadeiam a doença podem ser detetadas no sangue e, assim, identificar um novo biomarcador capaz de prever o início da inflamação intestinal anos antes de um diagnóstico de doença de Crohn. Numa patologia sem cura vislumbrada, assume acrescida importância "poder ter novas ferramentas preditivas da doença e novas estratégias de intervenção precoce para prevenir esse "click" que desencadeia a inflamação intestinal", diz.

Uma das mais valias do projeto é a realização prevista de um ensaio clínico, em parceria com o Grupo Luz Saúde e que poderá envolver "doentes de vários centros hospitalares". Com parceiros na Alemanha, França, Reino Unido, EUA, Bélgica e Países Baixos, o projeto Glycan Trigger, que conta também com a colaboração do serviço de gastroenterologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, envolverá ainda a "participação importante de uma associação europeia de doentes com Doença Inflamatória Intes tinal, que garantirá o envolvimento da sociedade civil e o impacto deste projeto na melhoria da qualidade de vida dos doentes com DC", realça Salomé Pinho.

rui.frias@dn.pt