Inundação afeta a zona das Avenidas Novas, em Lisboa

A zona das Avenidas Novas, em Lisboa, foi surpreendida - durante a tarde desta quinta-feira - pelo rebentamento de uma conduta de água na Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa, que por sua vez resultou no desabamento do pavimento, o que mantém o trânsito cortado no arruamento, Campo Pequeno e parte da Avenida João XXI.

Segundo locais, a inundação continua a jorrar a partir da Avenida Defensores de Chaves.

É possível ver o que se passa através dos vídeos partilhados na rede social X.

Segundo informação avançada pelo Expresso, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa confirmou que se trata de uma rutura na canalização. Pelas 19h20 estavam oito elementos no local e a água foi cortada ainda antes das 20h. Ficaram os visíveis danos causados no pavimento que circunda o centro comercial do Campo Pequeno.

O trânsito encontra-se cortado na Avenida da República (sentido Saldanha-Entrecampos), mas a circulação na João XXI continua sem ser afetada.

Em atualização