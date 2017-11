Pub

Região algarvia fica com maior concentração de estrelas do guia. Todos os outros mantiveram distinção

Os restaurantes algarvios Vista e Gusto são as novidades da lista de 2018 do famoso Guia Michelin. Ambos conseguiram pela primeira vez uma estrela na cerimónia que decorreu no Hotel Ritz Carlton em Tenerife, com a presença de 500 convidados. Os dois juntam-se aos 23 restaurantes portugueses já galardoados que mantêm as 28 estrelas.

Localizado na falésia em frente à praia da Rocha, no palacete do Bela Vista Hotel e Spa, o Vista tem ao comando o jovem chef João Oliveira - que somou anteriores experiências no Largo do Paço, The Yeatman e Vila Joya, todos já distinguidos pelo guia francês. Segundo os críticos, esta é uma distinção que já tardava. João Oliveira e o Vista já tinham sido dados como fortes candidatos à estrela na última edição. Para o chef, natural do Porto, e com apenas 30 anos, que recebeu a notícia com emoção, "este é o reconhecimento que a equipa merecia e um voto de confiança para continuar o trabalho muito consistente e maduro".

João Oliveira pratica alta cozinha no Vista desde 2015 e tem apostado na gastronomia nacional e mediterrânica com a utilização do "melhor produto local" - nomeadamente marisco e peixe da nossa costa. Segundo o chef, "70% da matéria-prima da carta são peixes, mariscos e bivalves que chegam bem de perto, da costa algarvia, incluindo alguns considerados menos nobres", como a cavala, nas criações culinárias.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A edição de 2018 do Guia Vermelho brindou também o restaurante Gusto by Heinz Beck, que tem como consultor o chef alemão detentor de vários restaurantes espalhados pelo mundo - incluindo o La Pergola (Roma), já com três estrelas Michelin. A entrada do Gusto para o Guia Michelin 2018 aconteceu ao fim de vários anos de funcionamento e muita insistência do chef residente Daniele Pirillo, que levou para o Conrad Algarve uma cozinha italiana inspirada no La Pergola.

Neste ano, o Guia Michelin foi mais conservador na entrega de estrelas a Portugal, com apenas duas novas distinções a entrar no guia para 2018. Esta foi uma edição de "estabilização" das estrelas Michelin atribuídas aos restaurantes portugueses, conforme havia já adiantado Mayte Carreño, diretora comercial da Michelin Travel Partner Espanha-Portugal. Assim, Portugal soma agora 28 estrelas distribuídas por 23 restaurantes, saltando à vista a concentração de distinções no Algarve, que arrecada as duas novas, num total de oito restaurantes premiados. Na lista final há cinco espaços com uma estrela e 18 com duas.

Já Espanha brilhou, como esperado. Mais dois restaurantes conseguiram três estrelas, juntando-se a cinco novos com duas estrelas e a 17 estreias. "Mais uma vez, crescemos menos do que os vizinhos espanhóis e estamos a acentuar o fosso ibérico", lamenta Fernando Melo, crítico de comida da revista Evasões, para quem, ainda assim, "a nossa subida de qualidade é mais notória e os nossos restaurantes são todos diferentes, enquanto lá é produção em série". Esta edição "vale porque recuperámos de uma injustiça do ano passado, o João Oliveira devia já ter sido apaparicado e não preterido como foi".

Criado em França em 1900, o Guia Michelin é o mais importante prémio da gastronomia mundial e as estrelas que atribui têm diferentes significados. Uma significa que se trata de um restaurante "muito bom na sua categoria", duas representam "cozinha excelente, que justifica um desvio" e as três garantem que o restaurante pratica uma "cozinha excecional, que justifica uma viagem".

Jornalista da revista Evasões

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.