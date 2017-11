Pub

Vista do Bela Vista Hotel & Spa e Gusto by Heinz Beck são os dois protagonistas portugueses da edição do guia para 2018. O Algarve afirma-se, assim, como a região com mais estrelas Michelin do país

Depois uma edição de protagonismo no guia vermelho de 2017, com nove estrelas novas, Portugal fica-se este ano por apenas duas aquisições Michelin: o Vista do Bela Vista Hotel & Spa, em Portimão, e o Gusto by Heinz Beck, no hotel Conrad Algarve em Almancil, ambos com a primeira estrela. Ao leme estão, o chef residente Daniel Pirilo, no Gusto de Heinz Beck, e João Oliveira, chef do Vista desde 2015, que ajudam com estes seus dois restaurantes a colocar o Algarve como a região do país que mais estrelas Michelin tem.

A cerimónia de entrega das estrelas referentes ao próximo ano do guia ibérico decorreu esta quarta-feira, 22 de novembro, em Tenerife, onde foram anunciadas tanto as distinções dos restaurantes espanhóis como dos portugueses.

