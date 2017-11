Pub

40% das 850 mil garrafas anuais produzidas nas sete propriedades da Idealdrinks (no Minho, Dão e Bairrada), são vendidas no estrangeiro

Vinhos com alma, "feitos para pessoas e não para supermercados". Miguel Pinho, diretor de marketing do grupo Idealdrinks, descreve assim os vinhos verdes produzidos no Paço da Palmeira, em Braga. Nas vinhas em redor da casa senhorial do século que albergou os embaixadores do Vaticano crescem as videiras de Loureiro, uma das principais castas de vinho verde branco.

As vinhas dessa altura foram sobrevivendo e chegaram aos atuais proprietários - a família de Carlos Dias -, em 2008. "As vinhas foram refeitas, deixaram de ser longas vinhas, como as que se vêem por aí. Acreditamos que dessa forma conseguimos ter um vinho de maior qualidade", acrescenta o responsável, durante a visita às vinhas.

Miguel Pinho explica ainda que o respeito pela natureza e pela vinha é outra das marcas dos vinhos do Paço da Palmeira e das restantes quintas da marca. "Não acreditamos em manipulação química dos vinhos. Os nossos vinhos demoram dois anos a chegar ao mercado, em média. Se damos tempo às pessoas para as conhecermos, também temos de dar tempo ao vinho para ele se mostrar", sublinha o responsável de marketing.

O respeito pelo tempo natural do vinho, acaba por traduzir-se em marcas como a Royal Palmeira, a Quinta da Pedra ou os Longos Vales, que se caracterizam pelos seus aromas da flora local e dos solos de granito. "São vinhos mais secos, com mineralidade, com alma."

Para formar um vinho como o Royal Palmeira são escolhidas uvas plantadas em diversas zonas da quinta. "Umas são de zonas mais próximas do rio Cávado, e outras mais do interior", aponta Miguel Pinho.

Com orgulho de serem uma marca portuguesa, 40% das 850 mil garrafas anuais produzidas nas sete propriedades da Idealdrinks (no Minho, Dão e Bairrada), são vendidas no estrangeiro. "O nosso melhor mercado na Europa é a Bélgica, depois exportamos também para a Suíça, Dinamarca e Alemanha. Fora, o melhor é sem duvida a China", enumera.

Nas margens do Douro, em Vila Nova de Gaia, a Casa Ramos Pinto é sinónimo de tradição. Embora o seu início tenha sido de ousadia. "O meu trisavô [António Ramos Pinto] e o irmão dele [Adriano Ramos Pinto] inovaram ao exportar vinho do Porto em garrafa em vez de ser em pipa como toda a gente fazia", recorda Jorge Rosas, CEO da Ramos Pinto.

Hoje, mais de 100 anos depois da fundação da Ramos Pinto (a empresa data de 1880) a grande marca continua a ser a de aliar a tradição à modernidade. "Por exemplo, continuamos a ter a pisa das uvas a pé, porque apesar de termos um lagar que é o topo da modernidade, ainda nenhum robô faz também como a pisa a pé, embora seja mais caro", aponta Jorge Rosas.

Para a visita da TAP Wine Tour, a Ramos Pinto mostrou o seu "bebé". O novo LBV de 2013, lançado há uns meses. Um Porto "excelente para acompanhar com um chocolate ou um queijo", sugere Jorge Rosas, já que tem aroma de chocolate e frutos silvestres.

Mas o mais especial é sem dúvida o Tawny de 20 anos. Sendo uma mistura de vinhos cuja média de idades ronda os 20 anos, estas garrafas têm vinhos que fora produzidos por cinco gerações da família. "Há pequenas quantidades de vinho produzido pelo meu trisavô, meu pelo bisavô, o meu avô, o meu pai e os meus primos", enumera Jorge Rosas, acrescentando orgulhoso, "não há muitas casas que possam dizer isso". O que muitas casas do Porto também não podem dizer, segundo Jorge Rosas, é que produzem vinhos apenas das suas uvas.

Com exportações para mais de 100 mercados - dos quais se destaca a França, EUA, Austrália e a Ásia -, Jorge Rosas antecipa um ano de 2017 como de possível "vintage". "Ainda não sabemos será vintage, só em 2019, se saberá, mas achamos que talvez haja qualidade para isso", admite. Os vintage são vinhos que a Ramos Pinto só produz em anos excepcionais, "geralmente três vezes por década". Para já é certo que será de maior produção que o ano anterior e que a seca não afetou a produção da Ramos Pinto, uma vez que a marca irriga as suas vinhas.

