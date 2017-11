Pub

Serviço de Proteção da Natureza da Guardia Civil já está a investigar

Sete caminhantes num percurso dos Picos de Europa assustaram um javali com o qual se cruzaram no caminho e acabaram por fazer com o que o animal caísse por uma encosta com vários metros. As imagens foram partilhadas nas redes sociais e estão já a ser investigadas pelo Serviço de Proteção da Natureza da Guardia Civil, segundo avança a Cadena SER.

Foi Marcos López Rúa que partilhou o vídeo no Twitter, assegurando que foi gravado na Ruta del Cares, no Parque dos Picos de Europa, nas Astúrias. Na gravação é possível ver o grupo, que parece ser constituído por sete homens, a provocar o javali para causar a queda.

López Rúa, que se apresenta como ativista e naturalista, partilhou o vídeo na quarta-feira. O Serviço de Proteção da Natureza está a tentar identificar o ponto onde isto aconteceu, um primeiro passo para tentar identificar as pessoas no vídeo, que podem ser multadas.

As regras dos caminhantes dizem especificamente que os participantes devem "respeitar a propriedade dos outros, evitar qualquer distúrbio e destruição", bem como "mostrar respeito pelos animais e vida selvagem e evitar perturbá-los no seu ambiente".