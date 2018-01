Pub

Operadores de telecomunicações e Google estão a testar um novo sistema de mensagens enriquecidas que permitem conversações de grupo e vídeos em alta resolução

Chamam-se Rich Communications Services (serviços de comunicações enriquecidas, RCS, na sigla em inglês) e prometem ser uma alternativa segura à WhatsApp, o sistema de mensagens instantâneas mais popular de sempre, com mais de mil milhões de utilizadores ativos diários.

A diferença deste novo sistema é que não se trata de uma aplicação de mensagens, mas de uma evolução das SMS, que vêm integrados no telemóvel de fábrica, avança o jornal espanhol El País. As suas funcionalidades vão desde as tradicionais mensagens, com dicionário e confirmação de leitura, permitindo manter conversas individuais ou em grupo, até partilhar arquivos de texto, fotos e vídeos de alta resolução, ou fazer uma videoconferência. Nessa nova modalidade, todas as funções ficarão integradas no menu das chamadas, sem necessidade de mudar de aplicações.

Outra das mais-valias do serviço é que será à prova de cortes de serviço, como acontece atualmente com o WhatsApp, que ocasionalmente tem falhas no serviço e fica em baixo.

Os RCS resultam de um acordo entre operadoras de telecomunicações, fabricantes de smartphones e a Google, que os integrou no sistema operativo Android. Contam com os protocolos de segurança e de fiabilidade da Google.