Pub

Estudantes de Santarém visitaram esta quinta-feira para visitar o Media Lab do Diário de Notícias.

Tudo começou com a tradicional foto tirada na entrada do edifício, seguida de um vídeo sobre os 153 anos do jornal.

Numa segunda parte da visita os alunos fizeram as suas próprias notícias, trabalhando em três formatos diferentes: vídeo, rádio e imprensa escrita.

Por fim, houve ainda tempo para visitar as redações do Diário de Notícias e da TSF, onde o grupo se demonstrou particularmente participativo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.