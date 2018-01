Pub

É a segunda do mês e a última do ano. Amanhã há eclipse, mas não será visível de Portugal

Se esta terça-feira à noite olhar para o céu e a Lua parecer um pouco maior e um pouco mais brilhante não é impressão sua. Hoje é noite de Super Lua, a segunda e última de 2018.

Mas o que é uma Super Lua? A definição do Observatório Astronómico de Lisboa é a seguinte: "fala-se em Super Lua sempre que o instante de Lua Cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita". Ou seja, quando no seu percurso à volta da Terra, que não é um circulo perfeito, a Lua chega a uma parte em que está mais próxima (o perigeu) e nessa altura há a coincidência de estar na fase Lua Cheia.

Neste caso, o perigeu ocorreu às 9:57, altura em que o satélite da Terra esteve a 358 993,524 quilómetros. No entanto, a Lua só nasce no céu às 16.48 (Porto), quando o sol ainda não se pôs - em Lisboa, apenas uns momentos mais tarde, às 16.56.

Associado a esta Super Lua surge um outro fenómeno, a chamada Lua Azul. Este é o nome que se dá à segunda Lua Cheia do mês - o que acontece ocasionalmente devido ao facto de a Lua precisar de 29,5 dias para completar uma órbita, menos de um mês.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, "a origem da designação lua azul remonta ao século XVI, quando algumas pessoas que observavam a Lua a olho nu achavam que ela era azul". Segundo a mesma fonte, "anos depois, discussões a respeito deste assunto, mostraram que era um absurdo a lua ser azul, o que gerou um novo conceito para lua azul como significado de 'nunca'. Com esse significado de algo muito raro, começou-se a dizer que a segunda Lua Cheia de um mês era uma Lua Azul".

Amanhã haverá também um eclipse, mas este não será visível de Portugal já que Lua entra na penumbra às 10:49 do dia 31 de janeiro e sai às 16:10, indica o Observatório Astronómico de Lisboa.