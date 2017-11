Pub

Linha férrea esteve cortada devido ao acidente

Um homem morreu hoje atropelado na linha ferroviária da Beira Baixa, junto a Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o atropelamento ocorreu cerca das 12:08, obrigando ao corte da linha férrea até às 14:10.

No local estiveram os bombeiros de Vila Nova da Barquinha, com três veículos, a viatura de Suporte Imediato de Vida da unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o Núcleo de Investigação Criminal e a GNR, disse a fonte.