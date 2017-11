Pub

Viatura despistou-se junto a uma curva, bateu nuns pilares e capotou lateralmente

Uma carrinha que transportava idosos da Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga despistou-se hoje em Paradela, Sever do Vouga. Do acidente resultaram um morto e cinco feridos.

Segundo confirmou fonte do Domando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro ao DN, três dos feridos estão em estado grave.

Fonte oficial do Comando Distrital da GNR de Aveiro disse que a vítima mortal é uma mulher, passageira da viatura, com 87 anos, cujo óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica. A bordo seguiriam seis pessoas.

O acidente aconteceu por volta das 9:00 na Estrada Nacional 328 e os feridos foram transportados para o Hospital de Aveiro.

As autoridades estão a realizar perícias para apurar as causas do acidente, que não envolveu mais viaturas.

"A carrinha despistou-se junto a uma curva, bateu nuns pilares e capotou lateralmente", disse à Lusa o adjunto dos Bombeiros de Sever do Vouga, Fernando Lourenço, adiantando que todos os ocupantes da viatura ficaram encarcerados.

Ao local acorreram 20 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros de Sever do Vouga, Albergaria, Águeda, Vale de Cambra e Aveiro Novos, além das Viaturas de Emergência Médica e Reanimação (VMER) de Viseu e da Santa Maria da Feira e da GNR.