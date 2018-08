Turismo tem pegada maior nas alterações climáticas

São as primeiras contas globais ao peso da indústria do turismo nas emissões de gases com efeito de estufa - aquilo a que se chama a pegada carbónica - e as notícias não são nada famosas. Esta atividade, responsável por mais de 8% das emissões globais, terá de ser levada em conta nos acordos internacionais para travar as alterações climáticas, como o Acordo de Paris, alertam cientistas de várias universidades australianas, que se juntaram para realizar este estudo.

A soma final, depois de ano e meio de cálculos para juntar todos os contributos, dos transportes aos produtos alimentares e a todo o comércio envolvido nos fluxos turísticos de 160 países do mundo, mostra que o turismo é responsável por mais de 8% das emissões globais de gases com efeito de estufa, o que é quase quatro vezes mais do que pensava até agora.

Mas não é tudo. De acordo com a investigação publicada na revista Nature Climate Change, que foi coordenada na Universidade de Sydney por Manfred Lenzen, o turismo continua a crescer a um ritmo acelerado em todo o mundo, pelo que a situação tende a agravar-se nos próximos anos. Nas palavras dos investigadores: "O crescimento rápido da procura turística está a superar as tecnologias de descarbonização" no setor. E isso faz prever que as suas emissões vão continuar a crescer.

"A nossa análise constitui a primeira visão global do verdadeiro custo do turismo [em emissões], que inclui [além dos transportes] todos os consumíveis, como a alimentação e os comércio de souvenirs, para termos a certeza que não deixámos de fora nenhum dos impactos", diz Arunima Malik, da Faculdade de Física da Universidade de Sydney. "Com estes novos dados passamos a ter uma informação crucial que a Organização Mundial do Turismo e a Organização Meteorológica Mundial tinham identificado como estando em falta para se perceber a verdadeira pegada global do turismo", sublinha a investigadora.

Até agora, contas parcelares feitas só para os transportes e hotelaria e em apenas algumas regiões, atribuíam ao turismo cerca de 2,5% das emissões globais. No entanto, o novo estudo mostra que levando tudo em conta, ela sobe para 8%. Neste bolo, os Estados Unidos, seguidos cada vez mais de perto pela China e pela Índia, com as suas classes médias emergentes, são os três países no top das emissões de gases com efeito de estufa, sendo que a maioria destas emissões se deve a transportes domésticos.

Tornar o turismo mais sustentável é, não apenas urgente, mas possível, concluem os investigadores. E nem é preciso inventar muito, garantem. Taxas de carbono ou esquemas de compensação de emissões aplicados a esta atividade podem e devem ser melhorados, e ser levados à prática de forma sistemática, concluem.