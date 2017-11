Pub

"Nem por brincadeira" os trabalhadores pensaram na hipótese da deslocação para o Porto, afirmou o líder da comissão de trabalhadores

Rui Spínola, líder da comissão de trabalhadores do Infarmed afirmou à RTP que será convocada para a manhã de quarta-feira um plenário, depois da decisão do Governo de mudar a sede do Infarmed de Lisboa para o Porto.

"Nem por brincadeira nos referimos a esta possibilidade. Fomos apanhados de surpresa", refere, acrescentando que é uma "decisão político" e admitindo que até o conselho diretivo do Infarmed possa ter sido surpreendido. "Não existe aqui nenhuma decisão técnica", frisa.

O ministro da Saúde anunciou esta terça-feira que a sede da autoridade nacional do medicamento (Infarmed) vai ser mudada de Lisboa para o Porto.

Fomos surpreendidos pelas notícias. Desconhecemos as razões técnicas, se é que as há, e qual foi a avaliação do impacto calculado para as atividades do Infarmed", afirmou Rui Spínola à RTP.