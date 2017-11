Pub

Loja em Vila Nova de Poiares assaltada. Há pelo menos um ferido

Um assalto esta quinta-feira a um supermercado de Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, fez um ferido, como confirmou ao DN Luís Sousa, comandante dos Bombeiros Voluntários locais.

O "presumível assaltante" barricou-se no interior do prédio, onde ainda se encontra, com as autoridades a criarem um perímetro de segurança.

O ferido é o proprietário do estabelecimento, que foi já transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, atingido por uma coronhada.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O incidente teve início cerca das 17:00

A GNR ocorreu ao local e o homem acabou por barricar-se no estabelecimento.

GNR, INEM e Bombeiros estão no local.

(em atualização)