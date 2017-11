Pub

Encontro internacional debateu em Lisboa novas abordagens terapêuticas no cancro. Especialista português que está a trabalhar nos Estados Unidos em ensaios clínicos no cancro da próstata, trouxe novidades nesta área

A combinação da hormonoterapia com a quimioterapia para tratar o cancro da próstata em fase avançada (quando já existem metástases) permite prolongar a vida destes doentes entre mais um ano a ano e meio, em comparação com o tratamento que até há cerca de três anos era o padrão para estes casos - primeiro era feita a hormonoterapia, e só depois, quando o tumor se tornava resistente a ela, se fazia a quimioterapia.

"Há um benefício maior para a qualidade de vida do doente, quando a combinação dos dois tratamentos é feita à partida e o prolongamento da vida é muito significativo", assegura Pedro Barata, médico oncologista na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, que esteve em Lisboa para falar do tema, no encontro International Meeting on Cancer Innovation, organizado pela CUF.

No cancro da próstata em fase avançada, "não é possível, hoje, falar de cura", diz o especialista português que trabalha em investigação clínica e em ensaios clínicos em oncologia, para os tumores da próstata, rins e bexiga. No entanto, os tratamentos têm evoluído e ainda há menos de seis meses os resultados de um ensaio clínico confirmaram que, além da combinação entre a hormonoterapia e a quimioterapia, conseguem-se os mesmos benefícios juntando a mesma hormonoterapia e com um outro produto chamado acetato abiraterona.

"Tanto a quimioterapia como o tratamento com acetato abiraterona já estavam aprovados para os doentes, para a fase em que já existe resistência à hormonoterapia, mas os ensaios clínicos mostraram que é melhor associar logo os tratamentos", explica Pedro Barata, sublinhando que estas são "excelentes novidades para os doentes".

O que segue nesta área são mais ensaios clínicos, nos quais Pedro Barata vai estar envolvido na unidade clínica onde trabalha, nos Estados Unidos. "Vamos fazer um ensaio clínico em Cleveland, em doentes com cancro da próstata com metástases, mas com um número limitado de metástases", explica o especialista.

"A ideia é estabelecer tratamentos mais intensivos para este tipo de doentes, fazendo combinações de tratamentos com hormonoterapia e quimioterapia, por exemplo, e juntando-lhe um tratamento local, que pode ser cirurgia ou radioterapia."

O objetivo destes ensaios "é perceber se este tipo de abordagem, combinando o tratamento local para as metástases, e o tratamento sistémico médico, se traduz num benefício clínico para os doentes, prolongando-lhes a vida, ou mesmo curando a doença", adianta Pedro Barata.

Os resultados destes ensaios clínicos, com a resposta a estas questões, vão demorar "entre um e três anos", o que faz antecipar mais novidades a curto prazo. "Vamos conseguir perceber que tipo de combinações terapêuticas poderão beneficiar estes doentes que têm um menor número de metástases, e se é possível, nesses casos, chegar à cura da doença", explica o médico.

O cancro da próstata é atualmente o segundo cancro mais frequente no homem e está em quarto lugar como causa de morte por cancro no homem, nos países ocidentais, incluindo Portugal. Se não existirem metástases, no entanto - este é um cancro de evolução lenta -, as taxas de cura são elevadas.

"Se a doença estiver localizada e não houver metástases, no caso dos cancros de baixo risco a esmagadora maioria dos doentes curam-se", explica Pedro Barata, sublinhando que "nos doentes de médio risco, essa percentagem ainda é bastante grande, e nos de alto risco conseguem-se curar mais de 30% dos doentes".

Pedro Barata está há dois a trabalhar nesta área nos Estados Unidos. "Quando fiz a especialidade em oncologia médica, nos Hospitais Centrais de Lisboa, estive durante seis meses nos Estados Unidos, e quando acabei a especialidade recebi o convite da Cleveland Clinic para continuar a aperfeiçoar-me lá nesta área da investigação clínica e ensaios clínicos". Voltar a Portugal? Ainda não decidiu. "Quero regressar quando sentir que posso ajudar a oncologia médica em Portugal, fazendo o que faço agora : conduzir e reportar ensaios clínicos, que é a forma de fazer evoluir a medicina e, neste caso, a oncologia".