Companhia está à procura de pequenos e grandes produtores para alargar e diversificar a oferta de vinhos a bordo

A companhia aérea portuguesa está apostada em promover novos vinhos portugueses nos seus voos. Depois de vender 1,2 milhões de garrafas no ano passado, a TAP foi a maior montra dos produtos nacionais. Agora está à procura - com um concurso lançado em setembro - de pequenos e grandes produtores que se queiram associar à companhia. Serão comprados 2,5 milhões de garrafas nos próximos dois anos.

Desta forma, a TAP torna-se "o maior canal de comunicação e experimentação do vinho português em todo o mundo". Um objetivo que levou à criação da iniciativa TAP Wine Experience.

A par da promoção dos vinhos nacionais, a companhia pretende também garantir "maior qualidade e variedade" na sua carta de vinhos. Que passará a oferecer tintos, brancos, rosés, moscatéis, portos e espumantes aos viajantes.

Para conhecer e promover lá fora todas estas variedades, a TAP organizou, desde ontem e até amanhã, a TAP Wine Tour, para a qual convidou jornalistas, opinion makers e especialistas em vinhos, com especial enfoque nos mercados brasileiro e norte-americano. Durante três dias vão conhecer as principais regiões vinícolas do país, viajando a bordo da companhia.

A visita vai permitir aos participantes "ver o que cada região tem de melhor".

Ao mesmo tempo, a empresa de aviação vai proporcionar aos produtores que criem momentos de degustação e divulgação junto dos passageiros, nos 85 destinos para os quais a companhia vai operar até ao final de 2017. Desta forma pequenos, médios e grandes produtores terão oportunidade de fornecer a TAP, escolhendo os períodos e as rotas que melhor servirem as suas estratégias de internacionalização.

Os vinhos vão também estar associados à experiência Taste the Stars - lançado em abril - que junta cinco chefs nacionais distinguidos com estrela Michelin ao chef Vítor Sobral (consultor gastronómico da TAP) na criação de novas ementas a bordo.