Cassini estava a mais de mil milhões de quilómetros do planeta quando captou estas imagens

Naquele que foi um penúltimo olhar sobre Saturno, porque o último foi mesmo antes de se estilhaçar no planeta, a sonda Cassini tirou uma fotografia final daquela que foi a sua casa durante 13 anos.

Foi a 13 de setembro de 2017, dois dias antes de a missão acabar, que a Cassini juntou todos os pedaços do planeta, de uma ponta à outra de todos os anéis, para uma imagem que será certamente eterna.

Durante a última observação, mais de 80 fotografias foram tiradas em duas horas, sendo que 42 foram usadas para construir o panorama do planeta divulgado pela NASA esta terça-feira.

Noutra imagem, é possível ver as seis luas do planeta. A sonda estava a mais de mil milhões de quilómetros de Saturno quando captou as imagens.