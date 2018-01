Pub

Foi sentido de Faro a Lisboa e Santarém. Há relatos de que foi sentido também no norte

Um sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 6 km a Norte-Nordeste de Arraiolos, foi hoje sentido em Lisboa, Santarém e outros locais de centro e sul do país. O abalo foi registado às 11.51, a uma profundidade de 16 km, segundo dados no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Elvas", explica o IPMA.

Nas redes sociais, há relatos de que o sismo foi sentido em Lisboa, Santarém e Faro, mas também mais a norte, como em Coimbra e no Porto.

Fonte dos bombeiros de Arraiolos, o segundo comandante Hugo Ponte, diz que "sentiram tudo a abanar" e que estão a receber muitos telefonemas, mas que por enquanto não têm nenhum relatos de danos materiais ou feridos.