Pub

Têm idades compreendidas entre os 79 e os 92 anos

Sete mulheres de um lar no Cartaxo foram hoje encaminhadas para o Hospital de Santarém com sintomas de gastroenterite, informou à agência Lusa fonte da corporação dos bombeiros locais.

As sete mulheres, com idades entre os 79 e os 92 anos, foram retiradas hoje de manhã do lar para o Hospital de Santarém, "com sintomas ligeiros" de gastroenterite, estando em observação naquela unidade hospitalar, disse à agência Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros do Cartaxo, Paulo Silva.

As idosas, que estavam no lar Solserra, em Vale da Pedra, apresentam "diarreia e vómitos", sendo que há a possibilidade de se tratar de uma intoxicação alimentar, acrescentou, sublinhando, no entanto, que a causa ainda não está apurada.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Também fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém afirmou à Lusa que se pode tratar "de uma situação de intoxicação alimentar".

O alerta foi dado às 08:00 e as mulheres foram encaminhadas para o hospital por volta das 10:00.

O lar Solserra tem mais de 60 idosos.

Segundo fonte do CDOS de Santarém, estiveram no local elementos dos Bombeiros do Cartaxo, VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Santarém e a Cruz Vermelha.