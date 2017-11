Pub

Uma mulher foi morta esta madrugada por engano por agentes da PSP

Seis dos sete polícias interrogados esta quarta-feira no caso da mulher morta a tiro em perseguição policial foram constituídos arguidos após interrogatório pela Polícia Judiciária, confirmou ao DN fonte da PJ.

A morte aconteceu após agentes da PSP terem confundido o carro em que a vítima seguia com o usado na fuga de suspeitos de assalto a uma caixa multibanco, que tinham fugido à polícia.

Na Segunda Circular, em Lisboa, o condutor do veículo não respeitou a ordem de paragem -- relatos policiais indicam que terá tentado atropelar os agentes -- tendo sido iniciada uma perseguição policial.

Os agentes dispararam contra o carro, tendo atingido a mulher que seguia no banco da frente do passageiro. Atingida na zona da cabeça, acabou por morrer no local. O condutor, que alegadamente não respeitara a ordem de paragem por não ter carta, não sofreu ferimentos.