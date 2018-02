Pub

Quinhentos anos depois, é possível ler as mensagens do Rei Católico de Castela e Leão

O código secreto do rei espanhol Fernando de Aragão foi decifrado: 500 anos depois é finalmente possível ler algumas mensagens do Rei Católico que até agora permaneciam envoltas em mistério. E quem resolveu o enigma da linguagem de símbolos usada pelo monarca foi o Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ou seja, os serviços secretos espanhóis, avança o diário ABC.

Para as cartas em causa, enviadas a um chefe militar no início do século XVI, Fernando usou um código com 88 símbolos e 237 códigos de letras combinadas para tornar as mensagens incompreensíveis caso fossem apanhadas pelos inimigos da Coroa. Para cada letra existiam de dois a seis carateres especiais, como triângulos, pelo que a repetição de símbolos não permitia inferir muito, além de que não havia qualquer separação entre palavras ou frases. O facto de estarem em castelhano antigo acrescentava mais um grau de dificuldade à tradução.

As cartas agora traduzidas foram expostas em 2015 e na altura descobriu-se um fragmento com uma tradução, o que levou Museu do Exército de Toledo a propor ao CNI que tentasse decifrar o código. Os serviços secretos precisaram de alguns meses, mas conseguiram ser bem-sucedidos.

As missivas foram enviadas a Gonzalo Fernández de Córdova, conhecido como "El Gran Capitán", durante a campanha de Nápoles. "É o reflexo de uma sociedade que vive em guerra. Espanha e França estavam em conflito, mas este afetava os estados do Império Germânico, os estados pontifícios, o Império Otomano e as cidades estado italianas. Era uma estratégia para manter o equilíbrio em toda a Europa. Qualquer descuido era perigoso", explicou o coronel Jesús Ansón Soro, do museu, em conferência de imprensa.

As mensagens incluíam desde instruções sobre a localização das tropas a puxões de orelhas a Gonzalo Fernández de Córdova por tomar iniciativas diplomáticas nas costas do rei.