Pub

A inauguração decorrerá na quinta-feira, dia 7 de dezembro, às 16h e o presépio estará disponível para visita todos os dias, das 08:30 às 23:00, até ao dia 7 de janeiro

A Câmara Municipal do Sabugal volta a ter este ano um presépio gigante que ocupa cerca de 1.100 metros quadrados de área e que foi construído com mais de 500 toneladas de materiais recolhidos na natureza.

"Para a recriação estão a ser usados elementos recolhidos na natureza, como troncos de castanheiros (mais de 500 toneladas), heras e musgos, entre outros, que servirão de base à construção efetuada a uma escala onde os visitantes têm a perceção de fazer parte do presépio, como sendo elementos ou personagens do mesmo", segundo a autarquia do Sabugal presidida por António Robalo.

O presépio em tamanho gigante, instalado no centro da cidade, é considerado pela autarquia do Sabugal como sendo o "maior Presépio natural" do país.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A inauguração está marcada para quinta-feira, às 16:00, com um concerto pelo Coro Génesis - GoGospel e perante "uma parada de personagens do imaginário".

O presépio poderá ser visitado diariamente, até ao dia 07 de janeiro, das 08:30 às 23:00.

A fonte adianta que na quinta-feira também será ligada a iluminação de Natal e inaugurada a exposição de trabalhos realizados por alunos das escolas do concelho do Sabugal e das instituições particulares de solidariedade social aderentes, intitulada "Natal Vira Lata".

No âmbito da programação de Natal, o Município do Sabugal, localizado no distrito da Guarda, junto da fronteira com Espanha, também promove um "Mercadinho de Natal", considerado "uma montra para exposição e venda de produtos e de artesanato local".

O certame decorrerá nos dias úteis das 14:00 às 19:00, aos sábados, das 10:00 às 21:00, e aos domingos das 10:00 às 19:00, sendo que na semana de 18 a 22 de dezembro funcionará das 10:00 às 19:00, nos dias 24 e 31 das 10:00 às 15:00 e nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro, das 15:00 às 19:00.

Segundo a autarquia, nos horários referidos, "os mais radicais poderão contar com uma Pista de Gelo Ecológica".

A animação natalícia programada pela autarquia do Sabugal contempla ainda personagens do imaginário, pinturas faciais, modelagem de balões e magia (dias 08, 09 e 23 de dezembro, das 15:00 às 17:00, e no dia 24 das 10:00 às 12:00), a atuação do Rancho do Sabugal (dia 09), e a representação da "Natividade", pelo Grupo de Teatro do Agrupamento de Escolas do Sabugal (dia 10).

Estão também agendados um Concerto de Natal (pela Escola de Música do Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral, de Belmonte, dia 17, na Igreja de São João) e um Sarau Cultural (dia 22, no Auditório Municipal), entre outras iniciativas culturais e de animação.

As festividades da quadra natalícia culminam nos dias 06 e 07 de janeiro com um fim de semana dedicado à tradição das Janeiras.

Reveja as fotos e o vídeo da edição de 2016.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.