Pub

Humorista não conteve as lágrimas na gala da Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, depois de encontrar rapariga que, há uns anos, lhe chamou "parvo" numa visita ao IPO

Não é comum ele ficar sem palavras mas, desta vez, Ricardo Araújo Pereira, não conseguiu conter a emoção. Aconteceu na gala da Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, onde o humorista esteve nesta semana a animar a plateia.

Convidado "mistério" da festa, Ricardo Araújo Pereira foi ele próprio surpreendido por uma pergunta vinda da plateia: "Quem é que era o mais parvo?". Uma questão que remetia para uma visita que fez há vários anos ao IPO de Lisboa, onde conheceu uma rapariga que, na altura, estava tão doente que tinha sido isolada dentro de uma "casinha de vidro".

"Foi no IPO, era uma menina chamada Marlene. Ela está cá? Não me digam que está cá?", questionou. Estava. Recuperada da doença. E foi ela que, depois de subir ao palco, acabou de contar a história do encontro entre os dois na unidade de saúde, em que chamou "parvo" ao humorista, porque estava demasiado comovido para falar.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Já recomposto, Araújo Pereira acrescentou que os dois se reencontraram passado um ano, também num evento, e que são amigos desde então.