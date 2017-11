Pub

Recém-nascida foi encontrada abandonada e com vida em Odemira, mas acabou por morrer

Uma bebé recém-nascida foi hoje encontrada abandonada e ainda com sinais de vida numa vala na localidade de Boavista dos Pinheiros, no concelho alentejano de Odemira, mas acabou por morrer.

Ao que tudo indica, trata-se de um caso de uma bebé recém-nascida que terá sido abandonada pela mãe pouco tempo depois de ter nascido, admitiu a fonte da GNR, referindo que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Segundo fonte da GNR, um popular alertou as autoridades às 11:50 de hoje para a presença de um bebé numa vala junto a uma zona residencial de Boavista dos Pinheiros, no concelho de Odemira, no distrito de Beja.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Após o alerta, a GNR e operacionais de socorro deslocaram-se ao local e confirmaram tratar-se de uma bebé recém-nascida, que ainda apresentava sinais de vida, mas estava em paragem cardiorrespiratória, explicou a fonte.

A recém-nascida foi submetida a manobras de suporte básico de vida, mas acabou por morrer no local e o cadáver foi transportado para o Gabinete Médico-Legal do Baixo Alentejo, situado no hospital de Beja, para ser autopsiado Facebook

Twitter

A GNR acionou o Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária, que se deslocou ao local e está a investigar o caso, disse a fonte.

As operações de socorro envolveram uma ambulância e dois operacionais dos Bombeiros de Odemira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, situado em Santiago do Cacém, e a GNR, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.