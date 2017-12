Pub

Óbito foi declarado no local. Do incidente resultou ainda um ferido ligeiro

Um homem morreu e outro ficou com "ferimentos ligeiros" enquanto trabalhavam na conduta de um túnel da A7, na zona de Serzedo, Guimarães. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, "uma viga de aço caiu sobre os dois".

O óbito da vítima de 34 anos foi declarado no local, com o ferido ligeiro, de 36, a ser transportado pelos bombeiros locais para o Hospital de Guimarães.

"O alerta foi dado às 11:19", afirmou a mesma fonte, com os Bombeiros Voluntários de Guimarães a serem "acionados" para remover e transportar o cadáver para o Instituto de Medicina Legal.

No local esteve também a GNR e uma viatura do Suporte Imediato de Vida, do INEM.

A A7 liga Vila do Conde a Vila Pouca de Aguiar.