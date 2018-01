Casamentos é um negócio que vale 0,5% do PIB

Pub

Antes de dar o nó, há cada vez mais casais que começam por viver juntos e muitos - já são 22,8% - optam até por ter filhos. Uma festa que é também um negócio com motivos para sorrir, como mostra a Exponoivos

O guião da vida a dois é cada vez menos único e todos os caminhos escolhidos são válidos, sublinha Maria João Valente Rosa, demógrafa e diretora do Pordata. Um dos novos caminhos que tem ganhado cada vez mais adeptos é casar depois do nascimento dos filhos. No ano passado, quase um quarto (22,8%) dos casamentos foi entre noivos que já tinham filhos em comum. O casamento continua, assim, a fazer sentido em vários contextos, mostrando que o negócio continua a ter motivos para sorrir, como mostra a 24.ª edição da Exponoivos, que começa hoje em Lisboa.

Apesar de não ter casado no ano passado, Filipa Sousa também só decidiu oficializar a relação de oito anos depois das duas filhas mais velhas terem nascido - o filho mais novo tem 19 meses. "A mais velha já tinha quatro anos e meio e a do meio tinha dois anos e meio." O casamento civil aconteceu a 6 de abril de 2015, data em que os noivos completavam oito anos juntos. O motivo não podia ser mais prático: "razões fiscais".

Sejam quais forem as razões - "podem ser de ordem variada", sublinha Maria João Valente Rosa -, a verdade é que cada vez menos há a necessidade de seguir o guião tradicional: casamento, vivência em comum e filhos. "O casamento, é uma ligação entre os dois e já é visto como independente do projeto dos filhos, e na verdade são projetos independentes", acrescenta a especialista.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As tendências atuais mostram que "há várias dimensões e elas vão-se sobrepondo umas às outras", refere a diretora do Pordata, portal de estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a propósito dos casos cada vez mais comuns de casais que começam por viver juntos ou outros que têm filhos juntos sem viver na mesma casa. "O guião que existia e que nos conduzia ao longo da vida é cada vez menos único, existem guiões e há múltiplas histórias e todas são possíveis. Algumas vão ganhando destaque pelo peso estatístico, mas não significa que o casamento acaba", aponta a também professora universitária.

O casamento, ou seja, a validação social da relação a dois, tem vivido fases de quebra, mas a prova de que não vai acabar é o recente aumento do número de cerimónias. Depois da quebra de 63 752 casamentos no ano 2000, para o mínimo histórico de 31 478, em 2014, as uniões têm vindo a aumentar desde então.

Em 2016 (último ano em que há dados oficiais), registaram-se 32 399 casamentos, dos quais 422 entre pessoas do mesmo sexo. Dos 31 977 casamentos entre pessoas de sexo oposto, 7312 já tinham filhos em comum (a estatística só está disponível para os casamentos heterossexuais). Em 2011 - primeiro ano deste indicador disponível na página online do INE (Instituto Nacional de Estatística) -, dos 35 711 casamentos entre pessoas de sexo oposto, 6319 eram pais.

O que mostra que os casamentos estão a mudar, mas não a acabar, como confirma o diretor da Exponoivos, António Manuel Brito. A feira arranca hoje em Lisboa.

Juntar duas festas numa

Com 24 anos de experiência de Exponoivos, António Manuel Brito acredita que o negócio se mantém com a mesma vitalidade. "Os portugueses estão a casar mais tarde, o que significa que são mais exigentes, mas também que têm um poder de compra diferente, permitindo manter o volume de negócios, apesar da quebra no número de casamentos", indica.

Casar, em Portugal, custa atualmente cerca de 26 151 euros. As bodas mais em conta podem ficar num mínimo de 14 338 euros e as mais caras nos 37 965, aponta a organização da Exponoivos. Estes valores incluem 12 serviços básicos (fotografia, lua-de-mel, vestido e fato dos noivos, flores, convites, brindes, aluguer de carro, animação, alianças, bolo de noiva e boda para 100 convidados). Hoje, subir ao altar é 74% mais caro do que custava em 1994 e 31% mais caro que em 2004.

"As empresas foram-se adaptando às tendências, os casamentos caíram, mas tivemos o fenómeno interessante dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, que já são 16%, e muitos casais que também já têm filhos e aproveitam para fazer o casamento e o batizado na mesma festa", aponta António Manuel Brito. Na feira que começa hoje e termina no domingo, vão estar presentes 250 empresas, que mostram as mais recentes tendências na "indústria das emoções", como lhe chama o seu diretor.

Uma das mais recentes tendências são os casamentos de estrangeiros em Portugal. Em 2016, 901 casais vieram de fora para trocar alianças.