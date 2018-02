Pub

Como as novas tecnologias vão transformar a indústria é o tema de um ciclo de debates a partir desta terça-feira

Qual o futuro da indústria na era da conetividade e do "big data"? Para responder a esta e outras questões, vão estar a partir deste final de tarde e ao longo dos próximos dias, até 3 de março, vários especialistas reunidos em debate. A iniciativa é do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (PICA) que reúne, no seu campus, em Barcelos, especialistas nacionais e internacionais das áreas da informática, investigação, indústria e tecnologia das comunicações.

O Industry 4.0 - Big Data & Data Science, é coordenado pelo diretor do Mestrado em Engenharia Informática do IPCA, Luís Ferreira, e será transmitido online (todos os serões a partir das 19:00 e das 10:00 às 13.00 no domingo). O streaming em vídeo de todo o evento estará disponível AQUI.

O objetivo é discutir como a fusão das novas tecnologias com a indústria, incluindo a automatização e a digitalização, podem representar a chave para o êxito empresarial. Algo que se torna ainda mais relevante numa era em que o processamento da big data (grande conjunto de dados em bruto) é, cada vez mais, um ativo estratégico para todos os setores económicos.

Esta é já a 2.ªa edição do Industry 4.0, que foi realizado pela primeira vez o ano passado. Leia mais sobre a iniciativa aqui.