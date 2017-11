Pub

Companhia aérea terminou a visita às várias regiões vinícolas do paíscom uma gala a rigor na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia. Os novos vinhos receberam prémios

Com uma noite de gala a rigor, a TAP marcou a apresentação dos vencedores que vão integrar a nova carta de vinhos a bordo para os próximos dois anos. Alguns dos premiados acompanharam o jantar que se realizou na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia, feito pelos cinco chefs com estrela Michelin e pelo chef Vítor Sobral, consultor da TAP.

A primeira gala TAP Awards premiou também as agências de viagens nos vários continentes que mais viagens na companhia aérea portuguesa venderam. Entre os convidados estavam os brasileiros Thiago Lacerda (ator) e Gregório Duvivier (humorista), as cantoras Ana Moura e Mayra Andrade, a embaixadora da TAP, Rosa Mota, e o mágico Luís de Matos. A apresentação, em inglês, ficou a cargo do ator Pêpê Rapazote.

O primeiro a usar da palavra foi Fernando Pinto. O presidente executivo da TAP anunciou a manutenção do evento TAP Awards nos próximos anos como "uma gala anual para a celebração de vários prémios ligados à TAP e ao turismo". Na quinta-feira, a noite foi dedicada aos agentes de viagens e aos produtores de vinho que conquistaram um lugar a bordo.

O responsável da empresa de aviação aproveitou esta ocasião para falar do crescimento da TAP desde a privatização em 2015. A escolha para ser a primeira companhia a voar com o novo Airbus A330 Neo foi um dos momentos importantes sublinhados. A posição como divulgadora de Portugal no mundo é outra das marcas que Fernando Pinto quer associar à transportadora aérea nacional.

Fernando Pinto falou ainda aos cerca de 60 jornalistas, a maioria dos quais estrangeiros, que participaram na Wine Tour, que em três dias percorreram as regiões vinícolas do Tejo, Alentejo, Dão, Minho e Douro. "Esta gala é o final de uma experiência tremenda", sublinhou. Durante a viagem, que decorreu a bordo do ATR da TAP White, fizeram-se dois voos de estreia: em Évora e em Viseu.

Nas mesas estavam os produtores de vinho que concorreram à TAP Wine Experience, uma iniciativa da companhia aérea nacional que pretende promover os vinhos portugueses a bordo.

O concurso, fechado há dois meses, visou tanto os grandes como os pequenos produtores. Nos próximos dois anos, vão estar disponíveis 2,5 milhões de garrafas de vinhos português, das várias regiões vinícolas, a bordo.

O jantar servido como se os convidados estivessem a bordo de um voo foi animado por vários momentos, da magia à música. Pelo meio, produtores como a Real Companhia Velha, Quinta da Alorna, Esporão ou a Bacalhôa subiram ao palco para receber os TAP Awards, o que significa que os seus vinhos estarão a bordo.

A seleção final foi escolhida entre 812 vinhos enviados por 124 produtores. Os dez provadores fizeram testes em terra e em altitude, num voo entre Lisboa e Praga, uma vez que estes podem mudar nestas circunstâncias.

Na quinta-feira não houve altitude a interferir com o aroma e sabor dos vinhos sugeridos - uma seleção que passou pelo Porto Graham"s Tawny 10 Anos e Porto Ferreira 10 Anos Tawny, os brancos Poças Reserva de 2016 ou o Alvarinho Deu-la-Deu 2016, os tintos Casa Ferreirinha Callabriga 2014 ou o Dona Maria 2014.

Nos pratos estavam criações dos seis chefs convidados: robalo ao vapor, ervilhas e salada de funcho (de Rui Silvestre), garoupa assada com guisado de feijão branco e chouriço de porco alentejano (de Henrique Sá Pessoa), bacalhau com puré de grão de bico (de Rui Paula), bacalhau à Narciso (de Vítor Sobral), presa de porco à alentejana com migas de espargos verdes e salada de laranja (de Miguel Laffan) e vitelo estufado com legumes salteados e milhos fritos (de José Avillez).

A jornalista viajou a convite da TAP

