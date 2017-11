Pub

Este ano, a festa do Natal é em Gaia, com o apoio do Global Media Group

Rampa de gelo, pista de gelo, roda gigante e, obviamente, a casa do Pai Natal. Não faltará nada para celebrar a quadra natalícia na Praça de Natal Jogos Santa Casa, em Gaia, que estará aberta entre 1 de dezembro e 7 de janeiro

A praça vai estar localizada no jardim do Centro Cívico de Gaia, em frente à Câmara Municipal, e vai contar também com música e atuações ao vivo, além das já referidas atrações, para adultos e crianças.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Mas não vai ser só no Natal que a Praça de Natal Jogos Santa Casa vai estar iluminada, estando garantido um espetáculo de fogo de artifício na noite de passagem de ano.

A iniciativa resulta de uma parceria entre os Jogos Santa Casa, a Câmara Municipal de Gaia, o Jornal de Notícias e a TSF

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.