Haverá tendência para uma descida gradual das temperaturas, podendo a mínima descer até aos zero graus em Bragança no domingo

O fim de semana será de nuvens e aguaceiros esporádicos mas a chuva deverá ser mais regular, pelo menos no sul, na segunda e terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

A meteorologista Paula Leitão disse à agência Lusa que no sábado o céu deverá estar "menos nublado a norte", ainda com chuva e com "aguaceiros pouco frequentes a sul", condições que se manterão no domingo.

Nas temperaturas, haverá "tendência para uma descida gradual", podendo a mínima descer até aos zero graus em Bragança no domingo.

A predominância do vento leste deverá aumentar a sensação de frio, indicou.

No início da próxima semana, "aumenta a probabilidade de chuva no sul", enquanto no Norte só ficarão nuvens.

A ondulação marítima deverá andar pelos três metros, o que limita a navegação de embarcações mais pequenas mas não justifica ainda qualquer aviso do IPMA.