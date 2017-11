Pub

Governo proibiu no final de outubro novas captações de água nos perímetros urbanos ou servidos pela rede pública. Outras zonas submetidas a autorização

Entre junho e outubro, os portugueses fizeram 3467 novos furos de água. Os dados da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, publicados hoje pelo jornal Público, foram referidos pelo ministro do Ambiente, na conferência de imprensa do final de outubro, quando foram anunciadas novas restrições a esta forma de exploração de água.

Nessa conferência, João Pedro Matos Fernandes referiu que tinham sido licenciadas mais de 3200 captações de água desde junho e que essa captação passaria a estar proibida nas zonas urbanas ou se forem servidas pela rede pública de abastecimento.

As restantes licenças passaram, no final de outubro, a estar sujeitas a uma "análise das disponibilidades de água existentes" e da "sustentabilidade de novas captações, atendendo aos níveis críticos em que se encontram as águas subterrâneas".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Público refere ainda que foram legalizados 1769 furos no mesmo período. Em Portugal, existem cerca de 60 000 captações, superficiais e subterrâneas, licenciadas.