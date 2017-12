Pub

A droga estava escondida num carregamento de bananas vindo da Colômbia. Valia 210 milhões de euros

A polícia espanhola apreendeu hoje no porto de Algeciras, sul de Espanha, quase seis toneladas de cocaína e deteve três pessoas, entre os quais um português, anunciou o ministro da administração Interna espanhol.

Segundo Juan Ignacio Zoido, trata-se da maior apreensão de cocaína efetuada este século em Espanha e uma das maiores da Europa, tendo um valor estimado de cerca de 210 milhões de euros.

Na operação conjunta da Guardia Civil e da Autoridade Tributária e Aduaneira espanhola foram detidas três pessoas: "o cabecilha, de nacionalidade espanhola, e os seus colaboradores, de nacionalidade hondurenha e portuguesa", estando ainda a ser investigadas outras duas pessoas.

De acordo com a polícia, foram apreendidos 5.883 quilos de cocaína "com elevado grau de pureza" distribuídos por 5.299 "pastilhas camufladas" num carregamento de bananas proveniente da Colômbia.

O Porto de Algeciras é o quinto maior da Europa em termos de quantidade de mercadorias e o destino final do carregamento em causa era o município de 'El Prat de Llobregat', onde se encontra o aeroporto de Barcelona, capital da Catalunha.

A Espanha é o principal ponto de entrada da droga na Europa, devido à sua proximidade com o Norte de África, região produtora de canábis e os seus laços culturais com a América do Sul onde a cocaína é produzida.