Pub

O Portugal Fashion ruma agora ao Porto, onde decorre de 22 a 24 de março, no Parque da Cidade

A 42ª. edição do Portugal Fashion começou este sábado, 17 de março, com as propostas de sete marcas nacionais para o próximo outono-inverno. E foram muitas novidades levadas pelos designers portugueses ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa - a primeira paragem do evento, que a partir de dia 22 assenta arraiais no Parque da Cidade do Porto.

Storytailors, Alexandra Moura, Susana Bettencourt, Pedro Pedro, Alves/Gonçalves, Carlos Gil e TM Collection by Teresa Martins foram os nomes que desfilaram no dia inaugural do Portugal Fashion, que ficou marcado não só por se tratar de novas coleções, mas pelas novidades na linha seguida por alguns criadores.

O primeiro dia da 42ª. Edição do Portugal Fashion começou e terminou com fashion performances. Os Storytailors, que abriram os desfiles ao início da tarde, dispuseram alguns dos coordenados em cabides, que formavam um círculo no centro da "passerelle". Os manequins, à medida que iam terminando o seu desfile ocupavam o lugar junto de um cabide, despindo-se e vestindo-se ali mesmo. O conceito permitiu mostrar uma coleção feita de peças divisíveis, com os fechos a ocuparem um papel funcional e estético nos coordenados, criando peças reversíveis e combináveis entre si. A dupla de designers utilizou materiais como o neoprene, as fazendas, os jerseys metalizados ou a ganga, privilegiando nos tons o branco, o preto, o vermelho, o dourado e o prateado.

Nota ainda para o desfile de Manuel Alves/José Manuel Gonçalves, que contou com uma participação especial da TAP, tornada acessório de alta costura nas malinhas de viagem vintage.

O Portugal Fashion ruma agora ao Porto, onde decorre de 22 a 24 de março, no Parque da Cidade.

Leia tudo sobre os desfiles em delas.pt