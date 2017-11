Pub

Animal foi recolhido pela GNR com a ajuda de um civil

Um porco com cerca de 120 quilos invadiu, na sexta-feira, o supermercado Lidl de Alcochete. O animal foi recolhido pela GNR com a ajuda de um civil.

Eram cerca de 21:00 quando as autoridades foram alertadas para a presença do porco no supermercado. O animal andou no parque de estacionamento, mas a determinada altura conseguiu entrar no interior do estabelecimento, tendo derrubado alguns produtos, mas sem causar danos de maior.

Fonte do comando territorial da GNR de Setúbal contou a DN que o animal foi retirado do local com a ajuda de um civil, dono de uma propriedade com animais situada nas proximidades. O porco foi encaminhado para essa mesma propriedade, onde, no sábado, o dono do animal, o foi buscar.

Se o porco tivesse causado danos a terceiros seria necessário apurar responsabilidade civil. Não tendo acontecido mal de maior, o caso é apenas insólito.