Esta quarta-feira cerca de 40 alunos do Externato da Nossa Senhora da Apresentação visitaram a casa do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa.

Os alunos das turmas A e B do 2.º ano assistiram, muito atentamente, à formação dada no auditório, onde colocaram diversas questões sobre o jornalismo e, principalmente, sobre os horários dos jornalistas. Ficaram muito impressionados quando perceberam que os jornalistas podem trabalhar aos fins-de-semana e feriados.

Os jovens curiosos, depois de esclarecerem todas as suas dúvidas meteram as mãos à obra e realizaram uma primeira página de jornal, sempre acompanhados pelos monitores e pelas professoras.

No final, todos visitaram a redação do Diário de Notícias e puderam ver os verdadeiros jornalistas no seu habitat natural.

