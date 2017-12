Pub

Todos os anos, a NORAD oferece a miúdos e graúdos a viagem do Pai Natal em tempo real. Acompanhe a distribuição dos presentes

Passava pouco das sete da tarde deste domingo, véspera de Natal, e o Pai Natal estava a caminho de Chisinau, na Moldávia, para esvaziar mais uma sacola de presentes. Por esta hora, já entregou maisd e dois mil milhões de presentes a crianças e adultos de todo o mundo.

Mas o número vai continuar a subir até ao dia 25 e todos podem acompanhar a rota da distribuição dos presentes. Basta abrir o site da NORAD (North American Aerospace Defense Command) que todos os anos oferece a viagem do Pai Natal em tempo real.

Há mais de 50 anos que a agência segue o caminho do Pai Natal: a tradição começou em 1955, quando uma empresa publicou num jornal o número de telefone errado para as crianças ligarem para o Pai Natal - o divulgado, por coincidência, era o do centro de comando da agência. O coronel Harry Shoup não quis desiludir os mais pequenos e pediu à equipa para dar às crianças indicações sobre a viagem do Pai Natal do polo Sul ao polo Norte.

Desde essa altura, tanto os funcionários da agência como os seus familiares oferecem o seu tempo para atender os telefonemas dos mais novos. E, todoso os anos, milhões de pessoas passam pela página da NORAD nos dias 24 e 25.