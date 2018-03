Pub

Nos Estados Unidos, a United Airlines enganou-se no destino de dois cães, um deles acidentalmente só desembarcou na Ásia. O problema esteve, alegadamente, no voo de ligação em Denver

Como consequência um pastor alemão, chamado Irgo, foi parar ao Japão. Os donos de Irgo rumaram de Oregon para o Kansas e quando se dirigiram ao hangar para recolherem o cão de 10 anos foram ofertados com um Grand Dannois.



Assim que foi detetado o erro a United Airlines tratou de encontrar um voo de regresso para Irgo. Segundo a companhia o problema deu-se no voo de ligação em Denver.



A United Airlines tem estado debaixo de fogo devido ao facto de na última semana um comissário de bordo ter ordenado que um cão viajasse durante três horas num compartimento superior, o que provocou a morte do animal. A United Airlines é a companhia aérea com mais mortes de animais nos seus voos.