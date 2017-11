Pub

Surto começou a 31 de outubro no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa

O número de casos confirmados de doença dos legionários do surto no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 53, mais dois relativamente ao balanço de terça-feira, anunciou hoje a Direção-geral da Saúde (DGS).

De acordo com os números divulgados, como dados preliminares e ainda sujeitos a validação, os 53 casos de infeção com a bactéria 'Legionella pneumophila' são todos de pessoas com história de doença crónica e/ou fatores de risco, sendo 35 pessoas com mais de 70 anos e 31 mulheres.

O surto provocou até agora cinco mortes.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Na atualização a DGS diz que 14 pessoas já tiveram alta clínica (mais uma do que na terça-feira) que 28 estão atualmente internadas em enfermaria e que seis estão em unidades de cuidados intensivos.

O ministro da Saúde afirmou ontem que se está "muito próximo do apuramento dos factos" que permitirão identificar "a tal falha técnica" que levou à infeção de 50 pessoas com 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Adalberto Campos Fernandes disse ainda que entre hoje e amanhã estaria concluído o relatório preliminar conjunto do Instituto Nacional de Saúde doutor Ricardo Jorge e da Direção-Geral da Saúde, no qual "serão libertadas as informações que não estiverem ao abrigo do segredo de justiça que, entretanto, foi determinado pelo Ministério Público".

O ministro tinha já pedido desculpas às vítimas da infeção por 'legionella', considerando que as mesmas devem ser objeto de uma reparação no âmbito da responsabilidade civil por quem tenha falhado.

O Presidente da República considerou que o ministro da Saúde "esteve muito bem" ao pedir desculpas pela 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier e afirmou esperar que se "apurem as responsabilidades", neste caso, como no de Tancos.

António Costa afirmou ser necessário aguardar pela conclusão do inquérito para o apuramento de responsabilidades sobre a falha que estará na origem do surto.

* com Lusa