Pub

Projeto que inclui ferrovia e navegação na nova albufeira tem estado parado

O novo comboio turístico do Tua, em Trás-os-Montes, começa a ser testado a 19 de fevereiro, avançou à Lusa o responsável local pela execução do plano de mobilidade, esperado há anos na região.

O presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, Fernando Barros, indicou que finalmente "há avanços" no processo, que há meses tem todo o equipamento pronto no terreno, mas parado, a aguardar pelos passos que, disse, começam a ser dados, embora ainda falte o acordo final entre organismos estatais.

Um novo plano de mobilidade foi a principal contrapartida imposta à EDP pela construção da barragem de Foz Tua, que começou em 2011 e está concluída. Mas os prometidos barcos na nova albufeira e o comboio no que resta da centenária ferrovia continuam parados. O regresso do comboio foi anunciado para o verão de 2017 e o operador turístico Mário Ferreira, a quem foi subconcessionada a operação, chegou a apresentar publicamente os barcos e os comboios com que promete criar uma nova dinâmica no Tua, depois de um investimento de 15 milhões de euros, dez dos quais disponibilizados pela EDP.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O processo envolve várias entidades, desde a Infraestruturas de Portugal (IP), dona da linha desativada, ao Governo e a agência criada também como contrapartida para dinamizar projetos de desenvolvimento e gerir as verbas que a EDP disponibilizará durante os 75 anos de concessão da barragem.

O presidente da agência, Fernando Barros, disse à Lusa que, depois de uma reunião com as várias entidades, que decorreu esta semana na secretaria de Estado das Infraestruturas, ficaram acordados alguns avanços. O primeiro é o início dos ensaios do equipamento, concretamente da locomotiva e carruagens, marcado para 19 de fevereiro.

"É um dado muito importante porque vai permitir-nos afinar e tirar todas as dúvidas para que esse equipamento seja considerado como adaptado àquelas condições e homologado", concretizou.

Nos ensaios estarão presentes representantes da IP, do IMT (Instituto da Mobilidade Terrestre), o operador turístico, e os testes serão feitos por maquinistas do Metro de Mirandela que ainda circula no que resta da linha, entre o Cachão e Mirandela. O novo plano prevê que prossiga do Cachão até à Brunheda, por mais 30 quilómetros. Da Brunheda até ao Tua, a oferta será por barco na nova albufeira.

Na referida reunião ficou também "resolvido o tipo de intervenção que ainda falta para que esse equipamento passe a funcionar num plano de mobilidade normal", disse Ferrando Barros, indicando que a IP vai elaborar um caderno de encargos de trabalhos ainda necessários, como a retirada de blocos que ameaçam queda nas encostas do Tua e prevenção de deslizamentos.