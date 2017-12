Pub

O aviso amarelo nestes distritos permanecerá até às 09:59 de quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou um total de nove distritos em aviso amarelo por causa do "tempo frio": Lisboa, Setúbal, Évora e Beja a sul, Aveiro e Braga a norte, e Vila Real, Bragança e Guarda no interior.

O aviso representa o segundo nível de risco de uma escala de quatro.

Nos distritos a sul as temperaturas mínimas vão aproximar-se do zero, com 3 em Lisboa e em Beja, 1 em Setúbal e Évora.

É a norte e no interior que as temperaturas mais descem: em Bragança a temperatura mínima descerá para os quatro graus abaixo de zero. Nos distritos de Braga e Guarda, o mercúrio nos termómetros baixará para um grau celsius negativo.

As temperaturas baixas já levaram a Direção-Geral de Saúde (DGS) a recomendar aos portugueses que tomem a vacina da gripe e que mantenham o corpo quente e hidratado.

Com Lusa