SMS faz com que o telefone se desligue. Falha é mais incómoda do que perigosa

Há uma nova falha de segurança nos dispositivos da Apple que pode deixar os iPhones "congelados". Trata-se de uma "mensagem bomba" que, logo que recebida, nem precisa de ser aberta para paralisar o sistema de iMessage - a aplicação de envio de mensagens escritas dos iPhones - e fazer com que o telefone se desligue.

De acordo com a revista Forbes, a falha, conhecida como ChaiOS, é fácil de explicar: quando o iPhone recebe uma iMessage com um URL, automaticamente acede online para gerar uma pequena imagem (thumbnail) de pré-visualização da ligação que está a ser enviada. Se os metadados forem em maior quantidade do que os normalmente aceites, como parece ser o caso com este vírus, o iMessage vai trancar o dispositivo de imediato.

A falha foi anunciada por um programador, Abraham Masri, que demonstrou o vírus no GitHub, uma página onde se partilha o código fonte das aplicações, ou seja, as instruções para o computador criadas com linguagem programática mas interpretável para os programadores. Masri escreveu, segundo a BBC, que "reporta sempre vírus" antes de os lançar.

A página foi entretanto removida do GitHub e deverá ser fácil para a Apple lançar uma correção que controle o problema nos próximos dias, já que em 2015 foi detetada uma falha semelhante.

Nos computadores Mac, a falha poderá fazer o Safari ir abaixo ou torná-lo mais lento.

De acordo com especialistas consultados pela BBC, a falha é menos preocupante do que irritante. "Envergonhado pela confusão em que se meteu, o Messages decide que a coisa menos embaraçosa a fazer é desligar-se. Chato. Mas, felizmente, mais um incómodo do que algo que vai levar a que os seus dados sejam roubados do computador ou a que um hacker malicioso seja capaz de aceder aos seus ficheiros", defende Graham Cluley, perito em segurança informática.