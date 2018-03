Pub

A agência espacial norte-americana NASA lançou hoje um foguetão com um paraquedas que poderá ter um papel importante na futura missão a Marte em 2020.

O foguetão foi lançado às 12:20 locais (17:20 em Lisboa) da ilha Wallops, na costa leste do estado norte-americano da Virgínia.

Conforme o previsto, o aparelho alcançou, dois minutos após o lançamento, uma altitude de 50 quilómetros e o paraquedas abriu com sucesso.

A carga do foguetão submergiu no Oceano Atlântico, a 65 quilómetros da ilha de Wallops. Durante a tarde, cientistas e engenheiros da NASA vão recuperar o conteúdo que caiu no mar e analisar os detalhes do lançamento.

A NASA iniciou em 2012 um programa que visa o lançamento de um veículo de exploração de Marte em 2020.