O Bazar Diplomático é uma oportunidade para dar a volta ao mundo em compras - e por uma boa causa.

"Como é que eu sabia que era da senhora? Está em cima da mesa...". Uma visitante acabara de mostrar interesse por uma mala de outra cliente, a qual estava acidentalmente em exposição no stand de Angola. O incidente foi sanado sem intervenção diplomática - o riso remediou a gaffe. As primeiras horas do Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, foram concorridas, e contaram com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da antiga primeira-dama, Maria Cavaco Silva.

Cumprindo a sua missão afetiva, o chefe do Estado passeou por todo o pavilhão, cumprimentou, abraçou e beijou feirantes, diplomatas e concidadãos e posou para as fotografias da ordem. "Estou muito feliz porque este bazar correu muito bem, com mais países representados, muitos países de expressão oficial portuguesa e pavilhões maiores e, portanto, isso é uma razão de alegria", declarou.

O Bazar Diplomático, que encerra hoje às 19.00, reúne cerca de 40 representações diplomáticas, além de stands de Portugal, Açores e Madeira, ou do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas. O objetivo é que cada país ou região venda produtos típicos e que as receitas sejam aplicadas em apoio social.

"As receitas deste ano irão para as instituições que se ocupam de pessoas que têm doenças físicas graves e degenerativas, como por exemplo a ELA (esclerose lateral amiotrófica), e que precisam de muitos cuidados", disse a embaixatriz Ana da Rocha Páris. A presidente da Assembleia-Geral da Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses (AFDP) - organizadora do bazar - explica que o dinheiro não é entregue diretamente às instituições; estas elencam o que necessitam e a AFDP trata de adquirir os bens, como por exemplo cadeiras de rodas ou camas articuladas.

À entrada do pavilhão da antiga FIL o tapete vermelho já conheceu melhores dias, mas quem se enfileira para entrar (a troco de dois euros) passa por cima: está já de olho no que se encontra do outro lado. O nome não engana. Diz-se que há de tudo num bazar e este faz por isso. Bananas da Madeira convivem ao lado de artesanato indonésio, roupa peruana, eletrodomésticos franceses, porcelana chinesa, presépios de diversas proveniências, vinhos do velho e do novo mundo, só para dar um cheirinho da diversidade que ali se encontra. E quem não tem mãos para carregar mais nada, pode pintá-las com uma pintura tradicional árabe (henna) no espaço dos Emirados Árabes Unidos.

Há clientes avisados que percorrem o bazar de carrinho de compras. É o caso de Maria Paula Salema, cliente "já de há muitos anos, do tempo da Cordoaria". "Em primeiro lugar porque o produto destas vendas é para caridade e obras, é carinho. Em segundo lugar, porque aproveitamos para fazer as compras de Natal para amigos e para a família. E conhecemos culturas e tradições diferentes", conclui.

Palestina e Israel sob o mesmo teto é a prova de que o Bazar Diplomático consegue juntar os denominadores comuns da civilização. "É simpático e colorido termos todos estes países reunidos", comenta a cônsul de Israel, Dalia Grad-Efrat, que se estreia nesta venda. O país hebraico regressa ao Bazar Diplomático após vários anos de ausência. Trouxeram joalharia, produtos de cosmética do Mar Morto e tâmaras. "É muito importante pelo que estamos a fazer, a caridade, e é muito importante que Israel esteja representado, pelo que esperamos voltar nos próximos anos", comentou a diplomata.

Também a Geórgia voltou ao bazar, após quatro anos de ausência. A aposta fez-se nos vinhos, na aguardente (chacha) e no conhaque e no doce tradicional (churchkhela), de sumo de uva, nozes e farinha. "É uma maneira de nos darmos a conhecer aos portugueses", diz o assistente do embaixador, Giorgi Gviniashvili.

Já Ana Rodríguez, encarregada de negócios do Paraguai, conhece os cantos à casa. E sabe que para poder vender as gallinitas e o ñanduti (peças típicas do artesanato paraguaio), ou as chipitas e o chá mate, tem de "vir trazendo os produtos para Portugal desde o início do ano".